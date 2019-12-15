"12345": Названы самые худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass рассказал о самых незащищенных паролях, которые используют пользователи для защиты своих данных. Они проанализировали более полумиллиона украденных паролей, оказавшихся в свободном доступе.

"Мы уже говорили это раньше, и повторим снова. И еще раз. И еще раз. Пароли очень важны. Но эта мысль до сих пор не дошла до миллионов людей, которые выбирают "12345" в качестве пароля", - отметили разработчики.

Самыми плохими паролями оказались легко угадываемые комбинации цифр от 1 до 9, женские имена, наборы букв на клавиатуре, расположенные по вертикали или горизонтали, а также слово "пароль". Его используют более 800 миллионов пользователей.