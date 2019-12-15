Глобальное потепление меняет поведение животных. Например, ученые из Нидерландов смогли объяснить, почему синицы начали убивать мухоловок-пеструшек. Оказалось, что воробьинообразные начали пересекаться с синицами по времени гнездования, чего ранее не наблюдалось.
Ранее большие синицы, пережившие зиму, откладывали яйца и покидали свои гнезда. Их места обитания занимали прилетевшие с Африки мухоловки-пеструшки. Однако еще десять лет назад исследователи начали замечать растерзанные тела мертвых мухоловок-пеструшек.
Примечательно, что синицы в борьбе за гнезда выклевывают своим оппонентам мозг. Таким образом было истреблено немало самцов мухоловок-пеструшек, которые и занимаются поиском пригодных гнезд. Ранее орнитологи не наблюдали такого поведения.
Латвия после выхода из СССР захотела зарабатывать за счет банковских операций и транзита. Оба сектора в провале, Рига не знает, на какие деньги ей теперь жить.