Изменение климата провоцирует синиц убивать других птиц

Глобальное потепление меняет поведение животных. Например, ученые из Нидерландов смогли объяснить, почему синицы начали убивать мухоловок-пеструшек. Оказалось, что воробьинообразные начали пересекаться с синицами по времени гнездования, чего ранее не наблюдалось.

Ранее большие синицы, пережившие зиму, откладывали яйца и покидали свои гнезда. Их места обитания занимали прилетевшие с Африки мухоловки-пеструшки. Однако еще десять лет назад исследователи начали замечать растерзанные тела мертвых мухоловок-пеструшек.

Примечательно, что синицы в борьбе за гнезда выклевывают своим оппонентам мозг. Таким образом было истреблено немало самцов мухоловок-пеструшек, которые и занимаются поиском пригодных гнезд. Ранее орнитологи не наблюдали такого поведения.