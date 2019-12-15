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Источник Правда.Ру

Опубликован список самых популярных гаджетов десятилетия

Наука » Технологии

Журнал Time составил рейтинг лучших устройств десятилетия с 2010 по конец 2019 года. Лидером стал планшет от Apple - iPad, который задал тон развитию портативных устройств. Второе место занят автомобиль Tesla Model S, который полностью изменил подход к автомобилестроению.

На третьем месте оказался популярный мини-компьютер Raspberry Pi. Четвертое и пятое место заняли цифровой медиаплеер от Google Chromcast, а также дрон DJI Phantom соответственно. Также в список вошли: игровой контроллер для Xbox, портативная игровая приставка Nintendo Switch, умная колонка Amazon Echo, смарт-часы Apple Watch и наушники Apple AirPods.

time xbox apple tesla список устройства
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