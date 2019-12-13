Икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга

Исследователи из Великобритании заявили, что икота у младенцев оказывает положительное влияние на развитие мозга.

Специалисты утверждают, что малыши могут икать, еще находясь в утробе матери. Икота может начаться на 9-й неделе беременности и продолжаться после рождения ребенка. Если ребенок появился на свет раньше срока, то он может икать каждый день по 15 минут до тех пор, пока его организм не достигнет нормы.

Специалисты провели исследование, в процессе которого проверили работу мозга и проанализировали движения 13 малышей. В результате ученые пришли к выводу, что икота помогает детям регулировать процесс дыхания. Также таким образом происходит своеобразная тренировка мозга.

Исследователи отметили, что, когда ребенок рождается, нейронные схемы еще не полностью развиты, поэтому создание таких сетей - важный этап развития новорожденных.

Ранее психологи выяснили, что для развития мозга ребенка с ним надо больше общаться.