Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце

Ученые выяснили, какой цвет любят мухи цеце. Эти представители двукрылых из семейства Glossinidae - единственные, которые обитают на территории Африки и являются переносчиками таких опасных заболеваний, как трипаносомозы.

Этой болезнью могут заболеть как люди, так и животные. Ее вызывают простейшие, трипаносомы Trypanosoma brucei. Заболевание передается человеку через укус инфицированной мухи цеце. У зараженного человека возникают зуд, лихорадка, головная боль.

Для второй стадии заболевания характерны: путанность сознания, ухудшение качества сна, онемение тела. Если человеку своевременно не оказать медицинскую помощь, то он умрет.

Чтобы защититься от инфекции, нужно наносить на кожу инсектициды или создавать для мух специальные ловушки. Второй метод, по мнению ученых, является более приемлемым. Важно, чтобы ловушки были привлекательными для мух. Они больше всего реагируют на фиолетовый цвет, поэтому его рекомендуют использовать для создания ловушек.