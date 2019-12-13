Исследование: волос человека оказался прочнее шерсти слона

Американские ученые сравнили физические параметры волос и шерсти разных животных. В итоге выяснилось, что человеческие волосы намного прочнее шерсти слона.

Известно, что шерсть слона в 4 раза толще, чем человеческие волосы. Но волосы человека оказались более прочными.

Наноинженер Вэнь Ян был поражен эти открытием.

Ученые сравнивали волосы человека с мехом многих животных. Теперь ученые планируют создать прочные синтетические материалы, которые по структуре будут полностью соответствовать строению волос человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по улицам российских городов гуляют не медведи, а слоны.