Эксперты Avast назвали главные киберугрозы 2020 года

В 2020 году будет расти число атак на iOS, а также станет больше вредоносных приложений в магазинах App Store и Google Play. По словам экспертов компании Avast, в эти приложения сложно загрузить вирусы, но хакеры могут использовать поддельные с агрессивным рекламным программным обеспечением.

Хакеры все больше интересуются искусственным интеллектом. Такие физические локации, как "умные" парки, имеют огромные базы с персональной информацией россиян, что является привлекательным для киберпреступников.

Многие торговые организации, чтобы распространять свою рекламу, покупают у преступников эти данные в даркнете. В 44% российских домов один из компьютеров уязвим к киберугрозам.

В основном злоумышленники используют вирусные письма. Согласно опросу, который проводила компания Avast, большинство пользователей не отличают вредоносную почту от оригинальной.

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