Специалисты выяснили срок жизни человека в дикой природе

Ученые из Австралии выяснили, сколько лет человек может прожить в условиях дикой природы. Оказалось, что без благ цивилизации, в условиях отсутствия медицины человек может жить чуть дольше лошади.

Выяснить точную продолжительность жизни человека в дикой природе ученым помог сравнительный анализ ДНК позвоночных животных. В результате выяснилось, что наш вид может прожить лишь 38 лет. Дольше люди живут благодаря достижению науки, медицины и улучшению жизненных условий в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала человеческая речь появилась почти на 20 млн лет раньше, чем думали ученые.