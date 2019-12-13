Найден участок мозга, связанный с перееданием

Ученые обнаружили зону мозга, контролирующую импульсивное питания у животных. Возможно, данное открытие позволит в будущем создать таблетку, которая не даст человеку употреблять "пустые калории".

По словам специалистов, эта зона мозга обладает гормонами, увеличивающими прием пищи. Именно из-за них люди заказывают в ресторанах гамбургеры, сэндвичи, картофель фри и т.д., если чувствуем запах этих блюд. Также мы не можем удержаться при виде мороженого и покупаем сразу несколько порций.

Ученые провели эксперимент на крысах. В результате они увидели, что, когда данный биологический путь был активирован, грызуны лишались импульсивного контроля и более быстро пытались добраться до вредных продуктов.

Ученые считают, что благодаря данному открытию у перспективе удастся создать таблетку, которая будет нацелена на этот биологический путь. Эта таблетка не даст людям переедать или употреблять пустые калорий.

Ранее "Правда.Ру" писала о связи эмоций и переедания.