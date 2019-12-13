Экологи назвали причины вымирания различных видов флоры и фауны

Российские ученые проанализировали состояние биосферы за последние 300 лет в разных участках Земли. В результате специалисты пришли к выводу, что из-за деятельности людей вымерли многие виды животных.

Когда люди попадали в ареал обитания каких-либо видов животных, то это приводило к большому количеству необратимых изменений. Из-за этого места обитания животных разрушались.

За последние 300 лет темпы исчезновения разных видов растения увеличились в 350 раз. Но в последнее время ситуация стала несколько улучшаться. Вероятно, этому способствовала эффективная работы в области экологической охраны.

Специалисты считают, что нужно больше уделять внимания созданию природоохранных фондов, ввести режим невмешательства человека в большем количестве территорий и внедрить все необходимые меры, чтобы сохранить растения и животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миллионы животных могут исчезнуть с лица Земли.