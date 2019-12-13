Под воздействием радиации шмели стали потреблять больше нектара

Ученые исследовали шмелей и пришли к выводу, что радиация оказывает влияние на поведение насекомых: они начинают больше потреблять нектара.

Специалисты провели эксперимент под руководством Джессики Барроуз. Ученые создали в лабораторных условиях имитацию уровней облучения Чернобыльской АЭС. Пока шмели находились под воздействием радиации, ученые измерили уровень потребления нектара, а также скорость протекания процесса метаболизма. В итоге ученые выяснили, что под воздействием облучения шмели стали больше потреблять нектара, чем нужно.

Негативные последствия для экосистемы

Кроме того, ученым стало известно о негативных последствиях, выраженных в экосистеме. Так как насекомым приходится тратить больше времени на свои личные нужды, то для будущего потомства будет недостаточно ресурсов, что и станет причиной снижения численности колоний. Это создает сложности с опылением сельскохозяйственных культур.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что насекомые мигрируют в Арктику.