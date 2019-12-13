Астрономы выяснили, сколько весит наша Галактика Млечный Путь

Обычно в процессе изучения галактик астрономы рассчитывают движение звезд. Выяснив, каким образом на них влияет гравитация, они могут вычислить общую массу всей системы.

Но этот метод можно применять только по отношению к отдаленным галактикам. В Млечном Пути звезды скрывают окружающие их газы, к тому же Солнце все время перемещается относительно них.

Ученые разработали специальные модели, с помощью которых можно предсказать движение газа и звезд. Орбитальная скорость этих объектов указывает на гравитационные силы и, в итоге, массу галактики.

На основании этих данных астрономы пришли к выводу, что большую часть Млечного Пути составляет темная материя, на которую приходится 93% массы (830 миллиардов солнечных масс). Вес остальных звезд и планет, а также других тел в общей сложности составляет 60 миллиардов Солнц.

Таким образом, вес нашей Галактики равен 890 миллиардам Солнц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цвет Млечного пути близок к цвету молока.