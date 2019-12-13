Гляциологи составили подробную карту Антарктиды безо льда

Гляциологи из Калифорнии составили самую подробную на данный момент карту Антарктиды безо льда. Благодаря этой карте можно определить, какие территории будут более уязвимыми для глобального потепления.

Таким образом ученые смогли определить, какие ледники опираются на слой земного массива и сможет ли он сдерживать процесс таяния льда.

Самые глубокие каньоны

Так, ученые обнаружили в ВосточнойАнтарктиде каньон Денмана — самый глубокий из всех существующих на Земле.

Ученые выяснили, что каньон расположен на 3 500 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка, не покрытая жидкой водой. Под ледником Берда гляциологи нашли каньон, расположенный на 2 780 метров под уровнем моря.

По словам авторов исследования, при составлении карты Антарктиды им пришлось столкнуться со многими неожиданностями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз.