В 2020 году компания Илона Маска SpaceX отправит на МКС семена каннабиса. Они там будут находиться в течение 30 дней, после чего вернутся обратно на Землю для дальнейшего исследования. В течение месяца ученые будут следить за их ростом.
Семена будут доставлены на МКС на космическом "грузовике" SpaceX. Кроме того, на МКС отправят несколько сортов кофе.
В семенах каннабиса, которые будут отправлены на МКС, низкий уровень тетрагидроканнабинола. Цель специалистов выяснить, какое влияние космос оказывает на растения. Что касается кофе, то планируется получить устойчивые к негативным воздействиям культуры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на МКС отказали все унитазы.
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