Компания Илона Маска отправит на МКС семена каннабиса и кофе

В 2020 году компания Илона Маска SpaceX отправит на МКС семена каннабиса. Они там будут находиться в течение 30 дней, после чего вернутся обратно на Землю для дальнейшего исследования. В течение месяца ученые будут следить за их ростом.

Семена будут доставлены на МКС на космическом "грузовике" SpaceX. Кроме того, на МКС отправят несколько сортов кофе.

В семенах каннабиса, которые будут отправлены на МКС, низкий уровень тетрагидроканнабинола. Цель специалистов выяснить, какое влияние космос оказывает на растения. Что касается кофе, то планируется получить устойчивые к негативным воздействиям культуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на МКС отказали все унитазы.