Создателей приморской "китовой тюрьмы" оштрафовали на 65 млн рублей

Организации "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий" выплатили штраф за незаконный вылов животных. Сумма штрафа составила более 65 млн рублей.

В "китовой тюрьме" находились 11 косаток и 90 белух. Они были выловлены незаконно, животных должны были продать в Китай.

В вопросе освобождения животных принимал участие и Владимир Путин. В июне этого года началась подготовка к выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы".

27 июня в Охотское море была выпущена первая партия животных. 10 ноября состоялся выпуск в Японское море последней партии животных.