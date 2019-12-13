Организации "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий" выплатили штраф за незаконный вылов животных. Сумма штрафа составила более 65 млн рублей.
В "китовой тюрьме" находились 11 косаток и 90 белух. Они были выловлены незаконно, животных должны были продать в Китай.
В вопросе освобождения животных принимал участие и Владимир Путин. В июне этого года началась подготовка к выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы".
27 июня в Охотское море была выпущена первая партия животных. 10 ноября состоялся выпуск в Японское море последней партии животных.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.