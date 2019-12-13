Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Наука » Технологии

Крупнейшие игроки на рынке сотовой связи — "Ростелеком", "МегаФон", "МТС" и "ВымпелКом" договорились о совместной работе по развитию и использованию сетей мобильной связи. Соглашение о намерениях между операторами подписано 12 декабря.

Сейчас им предстоит проработать варианты совместных усилий и создать радиосистему 5G, определив предпочтительные для ее функционирования частотные диапазоны.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах. Как стало известно, руководством компаний рассматривается, помимо прочего, и создание совместного предприятия, которое будет заниматься исследованиями и проводить работы по высвобождению радиочастот в определенных диапазонах, подходящих для сетей 5G во всех российских регионах. Проще говоря, "расчищать" частоты, чтобы операторы могли строить свои 5G сети/

Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".

По его словам, пилотные проекты, которые уже запустили операторы, показали, куда надо двигаться и определили основные направления "использования частотного спектра".

"Мы увидели, что "золотым" стандартом для развития 5G должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты будем использовать как комплементарные", — отметил Вермишян.

Актуальная аналитика
Формула небес
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Недвижимость
Рейтинг самых необычных запросов покупателей квартир
Ваше здоровье
Признаки и симптомы синдрома Альпорта
Новости Все >
Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
В ГД предложили наказывать за обучение на курсах "нежелательных" НПО
Археологи нашли в Чичен-Ице неизвестный 1000-летний текст майя
Джон Салливан назначен новым послом США в России
Нейробиолог РАН опроверг опасность дневного сна
Косатку могут внести в Красную книгу
На Украине почувствовали угрозу экономике без транзита газа
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Последние материалы
Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Рейтинг самых необычных запросов покупателей квартир
Признаки и симптомы синдрома Альпорта
В ГД предложили наказывать за обучение на курсах "нежелательных" НПО
Археологи нашли в Чичен-Ице неизвестный 1000-летний текст майя
Джон Салливан назначен новым послом США в России
Нейробиолог РАН опроверг опасность дневного сна
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жители России потратят большие деньги на праздник Нового года
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Для полета на Марс человека превратят в монстра
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Иркутский губернатор отправлен в отставку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ