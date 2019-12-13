Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Крупнейшие игроки на рынке сотовой связи — "Ростелеком", "МегаФон", "МТС" и "ВымпелКом" договорились о совместной работе по развитию и использованию сетей мобильной связи. Соглашение о намерениях между операторами подписано 12 декабря.

Сейчас им предстоит проработать варианты совместных усилий и создать радиосистему 5G, определив предпочтительные для ее функционирования частотные диапазоны.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах. Как стало известно, руководством компаний рассматривается, помимо прочего, и создание совместного предприятия, которое будет заниматься исследованиями и проводить работы по высвобождению радиочастот в определенных диапазонах, подходящих для сетей 5G во всех российских регионах. Проще говоря, "расчищать" частоты, чтобы операторы могли строить свои 5G сети/

Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".

По его словам, пилотные проекты, которые уже запустили операторы, показали, куда надо двигаться и определили основные направления "использования частотного спектра".