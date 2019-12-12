Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Согласно данным опроса, почти три четверти жителей России пользуются бесплатными сетями Wi-Fi в кафе, аэропортах, отелях, торговых центрах и так далее. Также опрос показал, что две трети пользователей переписываются в соцсетях, используя общественный W-Fi, 43% читают новости, а 24% проверяют электронную почту. Также есть пользователи, которые заходят в банковские приложения, оплачивают покупки, используют аудио- и видеосвязь.

По мнению экспертов, многие из этих способов использования сетей Wi-Fi являются опасными с точки зрения сохранности данных пользователей, как как отсутствие шифрование передаваемой информации позволяет мошенникам перехватить трафик людей, которые подключены к таким сетям.

По этому эксперты советуют пользователям избегать хотя бы подозрительных точек доступа, а также устанавливать на телефонах и планшетных компьютерах ПО, защищающее от киберугроз.