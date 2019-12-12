Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта

Наука » Технологии » Интернет

Сегодня выпустили обновление браузера Google Chrome 79, которое включает ряд улучшений защиты. Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.

До этого аналогичный набор функций был доступен с помощью расширений, но сейчас у Google Chrome появился встроенный набор инструментов. Браузер может фиксировать вход в аккаунты с разных устройств и предупредить пользователя о попытке взломе.

Кроме того, в Google улучшили защиту от фишинга в Chrome. Она не даст зайти на поддельные сайты, сделанные с целью кражи персональной информации.

База будет обновляться в режиме реального времени, что позволит сократить количество фишинговых атак на 30%.

Самым надежным инструментом защиты данных является многофакторная аутентификация.

Кроме того, можно установить бесплатный менеджер паролей, который будет хранить данные аккаунтов в зашифрованном виде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Google Chrome нашли функцию тайной прослушки пользователей.

Темы google google chrome браузер персональные данные
Актуальная аналитика
Недвижимость
Самые известные мифы о продаже недвижимости
Спецпроект
И лицо омолодит, и рану заживит: в чем польза масла шиповника?
Теннис. Новости
Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток
Новости Все >
В детском саду Ханты-Мансийска зафиксировали вспышку кишечной инфекции
Тела погибших на острове Уайт-Айленд эвакуируют в пятницу
Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта
Депутаты отменили поездку в Австралию
В Москве пройдет акция в поддержку бездомных животных
Предки человека научились говорить 20 миллионов лет назад
Еще один миллиардер появился в мире
Власти Чили не надеются найти выживших в авиакатастрофе
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Twitter работает над созданием соцсети нового поколения
Последние материалы
Самые известные мифы о продаже недвижимости
В детском саду Ханты-Мансийска зафиксировали вспышку кишечной инфекции
Тела погибших на острове Уайт-Айленд эвакуируют в пятницу
Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта
Депутаты отменили поездку в Австралию
В Москве пройдет акция в поддержку бездомных животных
Предки человека научились говорить 20 миллионов лет назад
Еще один миллиардер появился в мире
Власти Чили не надеются найти выживших в авиакатастрофе
И лицо омолодит, и рану заживит: в чем польза масла шиповника?
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Для полета на Марс человека превратят в монстра
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Иркутский губернатор отправлен в отставку
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
WADA опубликовало подробности расследования российского дела
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Венесуэла обошла санкции США по нефти
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Стало известно время падения на Землю гигантского астероида
Врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу
В США из-за Украины стали сомневаться в исключительности Америки
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Забрать дочь из перинатального центра заставят судебные приставы
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Глава ОКР объяснил, почему надеется на участие России в Олимпиаде
Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" достигла 600 кв.м.
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Стало известно время падения на Землю гигантского астероида
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ