Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта

Сегодня выпустили обновление браузера Google Chrome 79, которое включает ряд улучшений защиты. Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.

До этого аналогичный набор функций был доступен с помощью расширений, но сейчас у Google Chrome появился встроенный набор инструментов. Браузер может фиксировать вход в аккаунты с разных устройств и предупредить пользователя о попытке взломе.

Кроме того, в Google улучшили защиту от фишинга в Chrome. Она не даст зайти на поддельные сайты, сделанные с целью кражи персональной информации.

База будет обновляться в режиме реального времени, что позволит сократить количество фишинговых атак на 30%.

Самым надежным инструментом защиты данных является многофакторная аутентификация.

Кроме того, можно установить бесплатный менеджер паролей, который будет хранить данные аккаунтов в зашифрованном виде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Google Chrome нашли функцию тайной прослушки пользователей.