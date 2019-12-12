Twitter работает над созданием соцсети нового поколения

Представитель Twitter сообщил о том, что в его компании есть команда, которая работает над созданием абсолютно новой соцсети. Соцсеть будет обладать уникальными особенностями.

Во-первых, у нее будет децентрализованная структура. Иными словами, сеть сможет функционировать без помощи серверов компании, которые принимают и передают информацию. Во-вторых, новая соцсеть будет построена на технологиях с открытым исходным кодом.

Пользователи и группы пользователей смогут самостоятельно создавать сервера, а те будут определять для каждого пользователя определенные правила. Новая соцсеть будет работать по тому же принципу, что и платформа Mastodon. Общение с помощью такой соцсети будет напоминать общение по электронной почте.