Экологи: Черное море превращается в "мутную кашу"

Исследователи зафиксировали в Черном море сокращение площади бурых многолетних водорослей рода цистозира.

Как утверждают специалисты Южного научного центра РАН, особенно интенсивно бурые водоросли исчезают в районе Новороссийска и Анапы. В акватории этих портов обнаружено большое количество органики, нефтепродуктов и тяжелых металлов. Так как в экосистеме Черного моря происходят изменения, то меняется и состав морских обитателей. В первую очередь начнут исчезать те рыбы и беспозвоночные, которые обитают в зарослях водорослей. Вместо них будут появляться другие виды.

Ученые заявляют, что изменится и качество воды в Черно море: она будет более мутной и покрытой хлопьями. Также в воде будет меньше кислорода.

Специалисты считают, что для того. чтобы изменить данную ситуацию, нужно сделать более жесткими правила застройки прибрежных территорий, усовершенствовать городскую канализацию, взять под жесткий контроль морские перевозки и другие виды деятельности в данном регионе.

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