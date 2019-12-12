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Greenpeace проводит акцию на экологически чистом здании

Наука » Экология

Активисты Greenpeace захватили одно из главных зданий Европейского Союза в Брюсселе, где лидеры блока собрались, чтобы обсудить изменение климата.

"Мир в огне"

Как сообщает Associated Press, активисты Greenpeace развернули огромный баннер с предупреждением о "чрезвычайной ситуации с климатом" за несколько часов до того, как лидеры блока съехались в штаб-квартиру для обсуждения планов по борьбе с глобальным потеплением.

Около 30 активистов-экологов в альпинистском снаряжении смогли забраться на выступы здания Europa с помощью лестницы старой пожарной машины. Однако большая часть из них была задержана полицией.

"Мир в огне, и наши правительства позволяют ему гореть", — объяснил директор Greenpeace Europe Йорго Рисс причину протеста. Он считает, что важно перейти к нейтральному углероду, и лидеры стран не должны "оставлять эту проблему будущим поколениям.

Кстати, здание Europa в Брюсселе было построено экологически чистым способом. Фасад здания, на который взобрались активисты, выполнен из восстановленных деревянных оконных рам, собранных на объектах реновации или сноса по всей Европе. А его крыша покрыта солнечными панелями.

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Однако страны, зависящие от угля, могут пострадать от преобразований этой инициативы.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новую "европейскую зеленую сделку" с предложением выделить около 100 миллиардов евро на помощь странам ЕС, зависящим от ископаемого топлива, для перехода на топливо с меньшими выбросами в атмосферу.

Темы greenpeace брюссель евросоюз активисты йорго рисс здание europa изменения климата нейтральный углерод
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