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Источник Правда.Ру

В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"

Наука

Мощный российские ведущий атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания.

В процессе проведения испытания планируется проверить, насколько параметры атомохода соответствуют проектным характеристикам.

В настоящее время на Балтийском заводе ведутся работы по строительству атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал".

В августе этого года Росатом и Балтзавод заключили договор на строительство двух новых серийных атомных ледоколов этого проекта.

Ледоколы ЛК-60Я призваны обеспечить лидерство России в Арктике.

Эти ледоколы смогут проводить корабли в условиях Арктики. 

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