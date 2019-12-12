Мощный российские ведущий атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания.
В процессе проведения испытания планируется проверить, насколько параметры атомохода соответствуют проектным характеристикам.
В настоящее время на Балтийском заводе ведутся работы по строительству атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал".
В августе этого года Росатом и Балтзавод заключили договор на строительство двух новых серийных атомных ледоколов этого проекта.
Ледоколы ЛК-60Я призваны обеспечить лидерство России в Арктике.
Эти ледоколы смогут проводить корабли в условиях Арктики.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.