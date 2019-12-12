"ДНК вещей" наделит привычные предметы памятью

Специалисты создали "ДНК вещей", которая позволит им хранить память, как ДНК живых организмов.

Швейцарские ученые совместно с американскими коллегами представили уникальную разработку. Сейчас для печати предметов на 3D-принтере нужно каждый раз использовать компьютерную модель.

Благодаря новой разработке специалистов под названием "ДНК вещей" можно будет распечатать тот или иной объект на 3D-принтере, а потом, если нужно будет сделать его копию, то нужны будут исходные данные этого предмета. Доступ к эти данным может быть утерян.

С помощью искусственно выведенной ДНК можно встроить алгоритм создания предмета в его вещество. С помощью искусственной ДНК можно будет закладывать память в неодушевленные предметы.