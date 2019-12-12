Специалисты создали "ДНК вещей", которая позволит им хранить память, как ДНК живых организмов.
Швейцарские ученые совместно с американскими коллегами представили уникальную разработку. Сейчас для печати предметов на 3D-принтере нужно каждый раз использовать компьютерную модель.
Благодаря новой разработке специалистов под названием "ДНК вещей" можно будет распечатать тот или иной объект на 3D-принтере, а потом, если нужно будет сделать его копию, то нужны будут исходные данные этого предмета. Доступ к эти данным может быть утерян.
С помощью искусственно выведенной ДНК можно встроить алгоритм создания предмета в его вещество. С помощью искусственной ДНК можно будет закладывать память в неодушевленные предметы.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.