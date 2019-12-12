Найдены останки древнего кита, который мог ходить по земле

В египетской пустыне найдены останки кита, который, возможно, является потерянным "звеном эволюции". Специалисты считают, что этот кит мог быть промежуточным видом между предками китов, способными ходить по суше, и современными водоплавающими животными.

Известно, что ранние киты обитали в Африке, Азии и Америке в эпоху эоцена (56 — 33,9 миллионов лет назад). Эти киты плавали, но при этом у них сохранились конечности.

Новый вид, получивший название Aegicetus gehennae, является более "усовершенствованным" вариантом. У раннего кита были удлиненное тело и хвост, а также уменьшенные задние лапы. Также у него начала разрушаться связь между задними ногами и позвоночником.

Что говорят ученые

По мнению авторов исследования, этот кит передвигался в воде так же, как и современные крокодилы, изгибая среднюю часть тела и хвост.

Первые киты, жившие 47-41 млн лет назад, плавали при помощи сохранившихся конечностей. Более поздние базилозавры и современные китообразные использовали только хвост.

По словам ученых, найденный кит при жизни достигал в длину 3,5 метров и весил около 900 килограммов. Возраст кита составляет 35 миллионов лет. Это самый "молодой" Protocetus из всех найденных к настоящему времени.

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