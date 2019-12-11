На дне Тихого океана исследователи нашли более 15 тыс. впадин

Американские ученые в ходе обследования дна Тихого океана у побережья Калифорнии в мягком осадке обнаружили более 15 тысяч впадин глубиной около метра, а диаметром — больше десяти метров. В них накапливается мусор, камни и водоросли. Ученые пока не могут объяснить их происхождение.

Возможно, эти впадины были созданы рыбками. Когда на дне оказался крупный объект, они прятались под ним и подкатывали мягкий грунт. Таким образовалась маленькая ямка, которая затем расширялась и углублялась. Но эта гипотеза пока вызывает много вопросов.

Ранее ученые проводили опыт, в результате которого выяснилось, что благодаря глубоководным термальным источникам обеспечиваются идеальные условия для зарождения жизни.