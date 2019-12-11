Астрономы обнаружили на чужих планетах запасы воды

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что многие инопланетные миры могут содержать воду.

Астрономы рассмотрели 19 космических тел: от небольших мини-Нептунов до супер-Юпитеров. Она находятся на расстоянии 20-2000 световых лет от Земли.

В результате выяснилось, что вода есть на многих планетах, только в меньших объемах.

Также между планетами разных видов имеются существенные отличия в объемах водных запасов.

Так, на 14 из 19 экзопланет обнаружили признаки водяного пара. На 6 планетах обнаружили большое количество натрия и калия. Но в атмосферах планет мало кислорода по сравнению с другими элементами. Также на них мало водяного пара.

Астрономы отметили, что результаты исследований во многом не совпадают с теоретическими моделями формирования планет. Но это открытие важно для дальнейших научных исследований, в том числе и для исследований, направленных на поиски жизни на других планетах.

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