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Источник Правда.Ру

В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы

Наука » Технологии

Специалисты из Южной Кореи разработали роботизированные контактные линзы с суперконденсатором и полупрозрачной антенной, которые расположены за радужной оболочки глаза.

Благодаря интеллектуальной системе линзы делают анализ состава слезной жидкости и следит за здоровьем глаз. Например, система может выявить первые симптомы заболеваний.

По словам разработчиков, линзы представляют собой футуристические гаджеты, которые создают дополненную реальность. Линзы работают на электроэнергии, которую получают от беспроводного соединения.

Система не нуждается в источнике дополнительного питания. В процессе зарядки линзы не нагреваются.

Ранее "Правда.Ру" писала о трех причинах, которые мешают пользоваться контактными линзами.

 

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