Биологи пояснили, как в Арктике появился медведь с надписью "Т-34"

Наконец, получено объяснение видео c белым медведем, на шерсти которого написано "Т-34".

Ранее это видео привлекло к себе внимание большого количества людей.

Оказалось, что биологи сделали эту надпись для того, чтобы не перепутать этого белого медведя с другими животными. Заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин пояснил, что медведя пометили еще в октябре, во время проведения исследований. Надпись сделана специальной краской для животных, она очень легко смывается.

Мизин уточнил, что эти надписи — стандартная практика среди биологов, для животных это опасности не представляет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что поселок на Чукотке окружили 56 белых медведей.