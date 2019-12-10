Наконец, получено объяснение видео c белым медведем, на шерсти которого написано "Т-34".
Ранее это видео привлекло к себе внимание большого количества людей.
Оказалось, что биологи сделали эту надпись для того, чтобы не перепутать этого белого медведя с другими животными. Заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин пояснил, что медведя пометили еще в октябре, во время проведения исследований. Надпись сделана специальной краской для животных, она очень легко смывается.
Мизин уточнил, что эти надписи — стандартная практика среди биологов, для животных это опасности не представляет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что поселок на Чукотке окружили 56 белых медведей.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".