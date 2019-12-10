Открытие :статическое электричество помогает рождению планет

Традиционно считается, что зародыши планет, формирующиеся в молодых газопылевых облаках, появляются из частиц пыли, которые слипаются друг с другом. Но ученые с помощью моделирования выяснили, что, достигнув диаметра 1 мм, шарики из пыли не слипаются, а отталкиваются друг от друга. Поэтому ученые стали учитывать в моделировании электростатическое притяжение.

Притяжение, которое возникает из-за статического электричества, может объяснить рождение планет из частиц пыли. Если принимать во внимание данное явление, то общепринятая теория проходит проверку при помощи компьютерного моделирования. Данный процесс они также повторили экспериментально.

В результате ученые доказали, что именно электростатическое притяжение позволяет зародышам планет преодолевать "барьер отталкивания" и образовывать "сгустки". А спустя миллионы лет зародыши превращаются в планеты.