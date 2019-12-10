Исследование: рептилии тоже могут видеть иллюзии

Ученые из Падуанского университета решили проверить, могут ли животные испытывать иллюзии так же, как и люди. Для проведения исследования они выбрали иллюзию Дельбёфа.

Иллюзия Дельбефа - это восприятие относительных размеров.

В первом эксперименте принимали участие обезьяны. Ученые использовали тарелки с лакомствами. С помощью дополнительных кругов создали иллюзию, что одна тарелка казалась больше другой. В процессе наблюдений за животными ученые увидели, что обезьяны в первую очередь выбирают ту тарелку, которая кажется им больше.

Аналогичный эксперимент был проведен с рептилиями. В опыте приняли участие двенадцать бородатых агам и восемь сухопутных угольных черепах. Любимые лакомства рептилий ученые поместили на обычные одинаковые тарелки. Тогда животные стали выбирать ту тарелку, на которой были лакомства, а на пустую ее обращали внимания.

Потом лакомства разместили так, что у ящериц создавалась иллюзия, что одна тарелка больше другой. Тогда они устремлялись к той тарелке, которая казалась им больше.

Черепахи не проявили последовательности в выборе ни в первом, ни во втором эксперименте, сообщили ученые.

В итоге ученые пришли к выводу, что некоторые животные могут испытывать иллюзии.