На дне Москвы-реке обнаружена радиация

В ходе круглого стола, проходившего в Мосгордуме на прошлой неделе, московские чиновники клялись всем собравшимся, что на месте строительства Юго-Восточной хорды, на склоне возле Московского завода полиметаллов, нет никакой радиации.

Но запрос активистов о санитарно-защитной зоне МЗП подтвердил, что радиация действительно есть и статус санитарно-защитной зоны по-прежнему не снят. Кроме того, уровень радиации продолжает расти.

Чтобы проверить это, активисты проверили обмелевшее дно Москвы-реки напротив склона МЗП, со стороны Сабурово, и нашли там склад радиоактивных отходов.

Во главе с физиком-ядерщиком Алексеем Озеровым активисты сделали замеры и выяснили, что радиационный фон составляет 300 мкрн/ч.

По словам Алексея, это небольшое, на первый взгляд, превышение, на самом деле может говорить о том, то здесь имеются залежи кобальта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве-реке поймали гигантскую черепаху.