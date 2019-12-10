На выставке в Турине, посвященной работам Леонардо да Винчи, робот нарисовал копию самой известной картины мастера "Мона Лиза".
Робот по имени Amico, что в переводе означает "друг", смог мастерски передать пропорции и детали шедевра. Он очень активно работал рукой, а к руке был прикреплен специальный стилус.
Над созданием робота Amico работали специалисты инженерного бюро Comau в Италии. Таким необычным способом они хотели почтить талант знаменитого художника, который стал известен и как художник, и как конструктор.
В прошлом году аукционный дом Christie's выставил на продажу картину, нарисованную роботом. Таким образом впервые такое произведение искусства стало лотом на одном из ведущих аукционов мира.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что исследователи нашли новую разгадку тайны улыбки Моны Лизы.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".