Инженеры применили робота для разминирования путей следования войск

В Хабаровском крае с военнослужащими соединения инженерных войск Восточного военного округа состоялось первое тактико-специальное учение в новом учебном году.

Военные инженеры отрабатывали задачи по проведению инженерной разведки с использованием современных миноискателей "Коршун" и минно-розыскных собак. Также отрабатывались задачи по дистанционному подрыву различных взрывных устройств противника.

Для доставки к месту подрыва накладного заряда использовали робота, оснащенного манипулятором с управлением по радиоканалу.

Обследованием зданий тоже занимался робот военного назначения.

Оператор по видеокамере осуществил осмотр нескольких помещений и обнаружил растяжки и несколько взрывных устройств. Их уничтожили бойцы инженерно-штурмового подразделения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что роботы будут угадывать человеческие желания.