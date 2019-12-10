Американские нейробиологи решили загадку зарождения сознания в мозге

Американские специалисты разгадали загадку, как в мозге зарождается сознание, а именно такие процессы, как мотивация, любопытство, беспокойство и уверенность.

Ученые исследовали орбитофронтальную кору — область, которая играет большую роль для принятия решений. Специалисты наблюдали за активностью 485 нервных клеток в мозге трех крыс, которые решали задачи с целью получения награды. С целью выяснить, какие нейроны активны, когда животное уверено в своем решении или ждет лакомство определенного размера, использовались сложные методы машинного обучения.

В итоге выяснилось, что нейроны в орбитофронтальной коре образуют несколько функциональных групп. Каждая группа нейронов принимает участие в каком-то определенном психофизиологическом процессе.

Также ученые пришли к выводу, что функциональные группы нейронов определяет анатомическая структура нейронных сетей. По словам исследователей, определение этих групп и их структур может иметь большое значение для создания методов лечения психических заболеваний.