Минприроды предупредило о мусорном коллапсе

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослан губернаторам письмо с требованием принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами. По мнению министра, во многих российских регионах сложилась "катастрофическая" ситуация с бытовыми отходами.

В ведомстве усмотрели огромный риск прекращения предоставления коммунальных услуг по вывозу мусора в связи с большой долей неуплаты. Другими словами, из-за большого процента неуплаты услуг по вывозу мусора предприятия могут обанкротиться уже в скором времени. Кобылкин призвал глав регионов активизировать информационную кампанию по важности платежей за вывоз твердых бытовых отходов