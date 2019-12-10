С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

С 2020 года приложение WhatsApp не будет поддерживаться миллионами устройств во всем мире.

Так, речь идет о таких устройствах, как iPhone с ОС iOS 8 или более старой версии и устройствах на Android версии 2.3.7 или более ранней версии. Владельцы этих устройством не смогу пользоваться популярным мессенджером с 1 февраля 2020 года.

Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.

Кроме того, с 31 декабря 2019 года приложение не будет работать с устройств с ОС Windows Phone.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в WhatsApp добавят новую функцию.