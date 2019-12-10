Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о прекращении поддержки смартфонов с устаревшими версиями ОС Android и iOS. Более того, поддержка устройств с операционной системой Windows Mobile будет полностью прекращена.
Уже в феврале 2020 года телефоны с Android 2.3.7 и iOS 8 не смогут загружать и запускать актуальную версию мессенджера. Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, утверждает, что хочет сосредоточить мессенджер на версиях ОС, используемых большинством пользователей.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".