Берлинский зоопарк показал детенышей панд-близнецов

В зоопарке Берлина появились на свет два детеныша панды.

Согласно китайской традиции, 100 дней спустя после рождения детенышам дали имена. Их назвали Мэн Сян и Мэн Юань, что в переводе означает "заветная мечта" и "исполненная мечта". Оба детеныша - мальчики.

Затем двух детенышей показали репортерам: они находятся в вольере вместе с мамой.

Один из них пытался поспать, а другой все время поворачивался спиной к репортерам.

Сначала малышей кормили из бутылочки материнским молоком. Сейчас детеныши питаются самостоятельно. Вес каждого детеныша составляет 6 кг.

Мать малышей - Менг Менг и отец Цзяо Цин переехали из Китая в Германию два года назад.

В настоящее время в дикой природе насчитывается менее 2000 панд, которые находятся на грани исчезновения.