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Источник Правда.Ру

Дискету с автографом Стива Джобса продали за $84 тысячи

Наука » Технологии

Аукционный дом RR продал флоппи-диск с автографом умершего сооснователя Apple за $84 115.

Этого никто не ожидал, даже сам владелец лота. 

Стартовая цена была равна $1000, самая низкая цена была равна $7500. Если бы итоговая ставка была меньше, то продажи бы не было. Владелец дискеты продал ее в 11 раз дороже, чем планировал.

На флоппи-диске содержится программное обеспечение Macintosh System Tools 6.0. Диск датирован 1988 годом. Согласно описанию лота, дискета сохранилась в отличном состоянии, есть только незначительные дефекты. 

Неизвестно, при каких обстоятельствах Джобс оставил на дискете свою подпись.

Известно, что Джобс редко оставлял автографы, поэтому вещи с его подписью являются очень ценными. Например, в августе этого года постер "Истории игрушек" с подписью основателя Apple и Pixar ушел с молотка за $31 250.

Еще в прошлом году на аукционе было продано заявление о приеме на работу, которое Стив Джобс подписал в 1973 году. Заявление было продано за $175 тысяч.

Темы лот дискета аукцион автограф стив джобс
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