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Источник Правда.Ру

В Китае решили "деамериканизировать" компьютеры и софт в госучреждениях

Наука » Технологии

В Китае ЦК коммунистической партии требует, чтобы с госучреждениях страны была проведена полная замена компьютерной техники и ПО иностранного производства на китайские аналоги. Данная задача должна быть выполнена за 3 года.

В первую очередь данное распоряжение касается продукции HP, Dell и Microsoft. По мнению аналитиков, это ответная мера Китая на американскую политику, направленную против сотрудничества национальных госструктур с фирмами из материкового Китая.

В любом случае будет сложно полностью отказаться от импортных компьютеров. 

15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения "для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от зарубежных угроз". Это коснулось в первую очередь компаний Huawei и ZTE. 

Ху Сицзин, главный редактор китайского англоязычного официоза, заявил, что китайская компания предполагала такой сценарий. Действия США только подтолкнут Huawei усилить производство микросхем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к чему, по мнению экспертов, может привести санкционная война США с Китаем.

Темы сша софт китай компьютеры импортозамещение программное обеспечение
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