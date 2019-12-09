В Австралии создали материал со свойствами человеческой кожи

Специалисты из Австралии создали специальный материал, который имитирует биологические ткани и может самовосстанавливаться после повреждений. Материл очень прочный и отличается памятью формы.

В основе материала - гидрогель. Специалисты использовали полимеры, между молекулами которых возникает множество водородных и иминовых связей. Они быстро формируются и так же быстро исчезают, благодаря чему вещество становится пластичным и может реагировать на климатические изменения.

В процессе проведения тестов гидрогель переходил из одной формы в другую в зависимости от температурных условий. Данный процесс длился всего несколько секунд.

Разработчики материала сообщают, что он "заживает", как кожа. В исследовании говорится, что гидрогель способен к самовосстановлению, а благодаря его гибкости и прочности становится отличным средством для использования в биомедицине.

По словам ученых, им впервые удалось создать материал, способный объединить в себе все три качества: гель способен восстанавливаться, выдерживает большой вес и "запоминает" форму.

Материал можно использовать для создания медицинских имплантатов нового поколения или искусственных мышц для роботов.