К концу 2100 года Мировой океан может потерять до 4% кислорода

Эксперты пришли к выводу, что климатические изменения привели к тому, что в водах мирового океана уменьшается количество кислорода.

Так, в 60-е годы XX века бескислородных "мертвых" зон было всего 45, а сегодня их уже около 700. В связи с этим под угрозой находятся все водные обитатели.

На содержание кислорода влияют отходы, которые сливают в океан промышленные предприятия. За последнее время ситуация значительно ухудшилась.

Количество растворенного в воде газа за полвека сократилось в среднем на 2%. Специалисты отметили, что данный показатель может колебаться в зависимости от климатической зоны.

Вода, в которой мало кислорода, подходит для некоторых видов, в частности, для медуз. А вот для крупных и быстро плавающих рыб, эти условия не являются подходящими. Им нужно больше энергии, поэтому им приходится перемещаться ближе в поверхности воды, так как там больше кислорода. Из-за этого животные становятся уязвимыми для чрезмерного промысла.

По мнению авторов исследования, если эту ситуацию не изменить, к 2100 году Мировой океан может потерять 3-4% кислорода, а в тропиках еще больше. Сильнее всего пострадали верхние слои атмосферы, которые отличаются наибольшим биоразнообразием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США больше всех пострадают от глобального потепления.