Израильские специалисты установили, что растения умеют "говорить"

Израильские ученые выяснили, что растения, переживающие сильный стресс, могут "говорить". Специалисты пришли к такому выводу в результате опытов, которые они проводили с томатами и табаком. Но, как сообщает bioRxiv, ухо человека не может уловить эти звуки.

В процессе эксперимента посадки лишали воды или подрезали стебли. В 10 сантиметрах от них устанавливали микрофоны. С помощью чувствительной аппаратуры удалось зафиксировать колебания в ультразвуковом диапазоне от 20 до 100 килогерц.

Выяснилось, что если томатам не хватает воды, что они издают около 35 звуков в час, а табак в такой же ситуации — 11; при подрезании стеблей — 25 и 15 звуков соответственно. Ученые отмечают, что растения издают разные по интенсивности сигналы: например, табак громче реагировал на отсутствие воды, чем на подрезание.

В исследование принимал участие искусственный интеллект. ИИ отличал звуки растений от дождя, ветра и других шумов.

"Звуки", которые издавали табак и томаты, возникала в ксилеме при лопании воздушных пузырьков. Ученые утверждают, что эти "звуки" могут слышать насекомые, поэтому они не откладываются яйца на таких растениях.

В ходе последующих исследований учеными были зафиксированы ультразвуковые колебания и у других видов, например, кактусов. Ученые планируют продолжать проводить эксперименты, возможно, полученные результате будут полезны для развития сельского хозяйства.