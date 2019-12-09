Новый норвежский рудник угрожает экологии Арктики

Правительство Норвегии проигнорировало протест более 4.500 своих граждан и общественных организаций и дало окончательное разрешение на работу самого большого на севере страны медного рудника Нуссир: горнодобывающему предприятию разрешено сбрасывать тонны промышленных отходов в рыбные фьорды.

Считается, что до 66 млн. тонн медной руды находится в недрах Квальсунда, региона в губернии Финнмарк, который граничит с территорией России. Проект добычи этой руды принадлежит компании "Нуссир", рудник которой находится прямо на берегу природоохранного фьорда Реппарфьорд. Отходы производства (речь идет о двух миллионах тонн отходов тяжелых металлов ежегодно) планируется сбрасывать во фьорды, расположенные недалеко от российской границы, в том числе и в национальный лососевый фьорд.

Это — самый неудачный экономический проект Норвегии — считает английская газета Independent.

Это — один из самых вредных промышленных проектов во всей истории Норвегии — предупреждает руководитель экологической организации "Друзья Земли Норвегия" Силье Аск Лундбер.

Экологи бьют тревогу: под угрозой уничтожения окажутся биоресурсы не только норвежских фьордов, но и рыбы Северного и Баренцева морей. Это популяции трески, минтая, атлантической сельди, пикши, палтуса и камбалы.

Эксперты предупреждают, что серьезный ущерб будет нанесен не только национальному рыбному промыслу, но и всей экологии Арктики. Сброс ядовитых отходов в таких чудовищных масштабах способен убить все живое на дне океана в непосредственной близости и потревожит нерестилища рыбы на гораздо большем расстоянии — об этом предупреждают норвежские и российские ученые. Даже гораздо меньшие объемы сброса мусора в море уже привели к падению популяции лосося, на восстановление которого понадобилось более 13 лет. А популяцию трески на свои прежние нерестилища вернуть не удалось.

Осло подтвердил право на добычу руды в медном руднике НУССИР в регионе Финнмарк, который граничит с Россией. Вопреки протестам ученых и общественности, предприятие получило разрешение на сброс миллионов тонн ядовитых отходов в море.

Более 4500 норвежцев, включая Парламент саамских народов, представителей организаций "Молодые друзья Земли Норвегия", "Природа и молодежь", и многие другие поставили свои подписи под петицией протеста, который был проигнорирован правительством королевства.

Как ни странно, сегодня Норвегия является одной из пяти стран в мире, которые до сих пор сбрасывают промышленные отходы в море — в этом плане у страны есть много общего с Папуа-Новой Гвинеей и Индонезией: все эти страны продолжают сваливать отходы в океан. В 2018-м году на заседании Международного союза охраны природы (МСОП) Россия и Китай, как и другие 49 стран, проголосовали за запрет сброса в море горных отходов на новых предприятиях и прекращение подобной практики на уже имеющихся. В составленной в весьма жестких выражениях резолюции МСОП говорится, что сваливание горных отходов на дно моря "может нанести значительный ущерб морской среде из-за загрязнения воды и воздуха тяжелыми металлами, внесения загрязняющих веществ в подводные течения, уничтожения морской и прибрежной среды обитания, нарушения биоразнообразия и береговой линии, потери природного и культурного наследия, заиливания заливов и портов, — и может отразиться на здоровье и деятельности человека". Норвегия категорически отказалась подписывать этот документ…

Владимир Маслобоев: "Именно российская компания объявляет о закрытии вредного для Арктики производства и подает наглядный пример нашим соседям, который говорит о том, что в России отношение к проблемам экологии меняется в лучшую сторону".

Международные эксперты и экологи отмечают, что Норвегия все чаще лишает себя аргументов в пользу защиты ее образа "экологически стерильной страны" и превращается в фактор, негативно влияющий на экологию всего евро-арктического региона. Так, Владимир Маслобоев, советник председателя Кольского научного центра РАН, считает, что такие негативные проекты идут вразрез с декларациями о заботе об экологии. "Тот факт, что именно российская компания "Норильский Никель" объявляет о закрытии плавильного цеха Кольской ГМК и ликвидации вредного для Арктики производства, подает наглядный пример нашим соседям и говорит о том, что в России отношение к проблемам экологии меняется в лучшую сторону".

В справке норвежского Института морских исследований подчеркивается, что запланированный в новом промышленном проекте Нуссир отвал отходов в Реппафьорд и другие фьорды норвежского моря грозит экологии региона серьезными негативными последствиями. "Российские экологи надеются, что Россия выскажет свою позицию и заявит протест против сброса отходов тяжелых металлов в евро-арктической зоне, вблизи своих границ. Считаем, что этот вопрос необходимо поднять как на межгосударственном, так и на международном уровне!" — Отмечает руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев.