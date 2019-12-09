Жителей села Рыркайпий на Чукотке окружили 64 белых медведя

На Чукотке у села Рыркайпий собрались уже 64 белых медведя. Из-за ветра и метели вертолет из Анадыря не может вылететь с грузом отпугивающих средств.

Белые медведи сконцентрировались на мысе Кожевникова, здесь для них устроили кормовую точку, чтобы они не пытались проникнуть в поселок.

В Рыркайпие отменены все общественные мероприятия, местных жителей предупредили о мерах безопасности. Ученые объясняют, что медведи бродят вокруг поселвка из-за аномальной погоды в регионе. Им приходится оставаться в поселке, так как на воде нет льда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рацион белых медведей на четверть состоит из пластика.