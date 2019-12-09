Экологи сообщили об угрозе исчезновения легендарного водопада Виктория

Из-за сильнейшей засухи в Южной Африке наблюдается обмеление знаменитого водопада Виктория. По мнению ученых-экологов, всемирно известная достопримечательность находится на грани исчезновения.

Засуха уже привела тому, в Зимбабве и Замбии наблюдается энергетический коллапс. Электрификация территорий этих стран осуществляется за счет работы ГЭС на реке Замбези.

Последствия этого уже увидели туристы: известный во всем мире водопад Виктория превратился в ручеек. Экологи забили тревогу, они связали обмеление водопада с последствиями климатических изменений. Они считают, что если не начать что-то делать, водопад может полностью исчезнуть.

Но другие специалисты утверждают, что колебание уровня воды в этих районах Африки очень сильное. По их мнению, еще рано говорить о катастрофе рано: если засухи будут повторяться, то проблема будет доказана.

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