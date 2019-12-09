В России создадут робота для утилизации радиоактивного мусора

Российские ученые работают над созданием специального робота, которого будут использовать для уборки радиоактивных отходов. Робота протестируют уже в начале следующего года.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время еще ведутся работы по созданию уникального помощника.

В следующем году начнутся первые испытания робота. Сообщается, что машина-утилизатор будет антропоморфной, управление ею будет осуществляться дистанционно на основе повторения движений оператора-человека.

Робот должен будет заниматься утилизацией опасных для людей отходов в радиоактивных каньонах.