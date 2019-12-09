Геофизики Камчатки сообщили о яркой вспышке над Авачинским вулканом

В ночь на 9 декабря над Авачинским вулканом наблюдалась яркая вспышка.

Вспышку зафиксировала IP-камера, которая была установлена на сейсмической станции, расположенной на склоне сопки.

Ранее специалисты Камчатки сообщили, что в воскресенье им удалось восстановить работу ближайшей к кратеру Авачинского вулкана радиотелеметрической сейсмостанции, которая находится на высоте более 2 км.

В пятницу сотрудники МЧС предупредили, что высок риск извержения Авачинского вулкана в течение ближайшего месяца. Также спасатели отметили, что возможны пеплопады, и советовали местным жителям, а также гостям полуострова отказаться от восхождений на сопку.

Ученые сообщили, что активность вулкана Авачинский — это обычная работа "огнедышащих гор", которая наблюдается между извержениями, поэтому жителям Петропавловска-Камчатского не стоит волноваться.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ученые обнаружили новый молодой вулкан в Тихом океане.