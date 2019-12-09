"Рокот" стартует с космодрома Плесецк на сутки позже намеченного

Последний запуск в 2019 году ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк отложен на сутки.

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в Роскосмосе.

По не озвученной пока причине запуск спутников "Гонец-М" на носителе "Рокот" перенесен с 26 на 27 декабря. Отмечается, что пуск этот станет для "Рокота" последним во всех смыслах: и в текущем году, и вообще, т. к. в ракете используется украинская система управления

В Роскосмосе рассказали, что всего за 2019 год Россией с космодромов Восточный, Байконур, Куру и Плесецк были осуществлены запуски 21 космического корабля. Еще четыре старта предстоят в декабре:

10 числа — со спутником "Глонасс" с Плесецка,

17 декабря — с американским аппаратом CSG-1 и другими спутниками с Куру,

24 декабря — с аппаратом "Электро-Л" с Байконура.

Напомним, что в Роскосмосе рассчитывают, что в скором будущем Россия перестанет зависеть от партнеров по космической отрасли. Произойдет это, когда будет достроен и на полную мощность "заработает" космодром Восточный.