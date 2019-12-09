В Финляндии разработали “бумажное” оптоволокно

Оптические волокна сегодня встречаются везде: сенсорные устройства, сети передачи данных и т. п. не обходятся без их применения. Обычно их делают из полимерных материалов и стекла. Но пластика не является самым надежным решением, так как он загрязняет окружающую среду, а диоксид кремния — является очень хрупким. В связи с этим ученые давно пытаются найти альтернативные материалы для создания оптических волокон.

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу. Но в результате выяснилось, что полученное оптоволокно для телекоммуникации не подходит, так как затухание света в нем слишком велико. А вот в воде эффект затухания увеличивался, и именно это свойство оказалось востребованным для производства приборов измерения влажности.

Ученые считают, что данная разработка может быть использована для создания датчиков влажности, где большое значение имеет термическая устойчивость и гибкость материала, из которого он изготовлен.

Так, датчики для измерения влажности сегодня встраивают в фундаменты домов для контроля над уровнем грунтовых вод. Электронные датчики влажности тела и одежды могут пригодиться в быту для отслеживания состояния маленьких детей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что оптоволоконные линии научились защищать от капризов погоды.